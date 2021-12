Suspeito de assaltos a ônibus e homicídios é preso em Feira de Santana

Emerson Lobo dos Anjos, conhecido como ‘Siri’, foi preso nesta segunda-feira, 4, suspeito de envolvimento em roubos a ônibus e vans na região do bairro Asa Branca, em Feira de Santana.

Segundo informações do 'Acorda Cidade', o homem também seria responsável pela morte de Matheus Souza Santos, 21 anos, no conjunto José Ronaldo, região do conjunto George Américo.

Os policiais da equipe Golf 06, da Polícia Civil, juntamente com o delegado André Ribeiro, titular da DRFR, descobriram que Emerson também estava com um mandado de prisão em aberto, sob acusação de estupro de vulnerável.

