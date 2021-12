Suspeito de assaltos a banco na Bahia e em Sergipe morre em confronto

Suspeito de assaltar carros-fortes e bancos nos estados de Bahia e Sergipe, Michael Andrade Lima, de 30 anos, conhecido por "Robissão", morreu em confronto com a polícia na manhã da sexta-feira, 5. Ele era apontado como o líder de uma facção com atuação no bairro de Mata Escura, em Salvador.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-BA), após duas tentativas de roubos a uma agência bancária na cidade de Santo Estevão, e a um carro-forte no bairro de Sussuarana, Michael fugiu para Aracaju (SE), onde morava utilizando documentos falsos.

Em Sergipe, o homem ainda teria roubado um banco na cidade de Cristinápolis. De acordo com a SSP, Michael morreu ao reagir a tentativa de captura, cujo local específico não foi informado.

Com ele, foram apreendidas uma pistola e munições. O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Bahia, a Polícia Federal e a Polícia Civil de Sergipe investigavam o suspeito há cerca de um ano.

