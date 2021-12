Suspeito de assalto é detido por moradores em Conquista

Um homem suspeito de assalto foi detido por moradores durante uma tentativa de assalto a uma mulher na rua 1º de Maio, no Alto Maron, em Vitória da Conquista (distante a 512 km de Salvador), por volta das 9h30 deste sábado, 18.

De acordo com informações do Blog do Anderson, o criminoso foi dominado por pessoas que passavam pelo local na hora do crime e teve a arma tomada.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi entregue a uma guarnição da Base Comunitária do Nova Cidade, grupo pertencente à 77ª Companhia Independente de Polícia Militar.

Ferido na cabeça, o suspeito foi levado ao Hospital Unimec e depois ao Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP) juntamente com o revólver calibre 32.

