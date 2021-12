Suspeito de assalto ao banco de Formosa do Rio Preto é preso

Mais um suspeito de assaltar o banco de Formosa do Rio Preto (950km de Salvador) foi preso na terça-feira, 1º. Samuel Alves Costa teve mandado de prisão cumprido na cidade de Bom Jesus da Lapa por investigadores do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). O assalto aconteceu no dia 2 de setembro.

As investigações revelaram que a quadrilha de 13 pessoas se dividia em três frentes de atuação: uma delas ficava responsável pelo levantamento das informações sobre a rotina e policiamento na cidade escolhida como alvo, outra pelos veículos utilizados nos assaltos e a terceira efetuava os roubos.

Além de Samuel, já estão presos Carlos de Souza Pimentel Bertão, Ícaro Pereira de Lima, Ricardo Sena dos Santos, o ex-soldado PM Jair Soares da Silva, André Luiz da Silva Menezes Coelho, Ernesto Soares da Silva Júnior, Rafael Vieira da Silva, Ricardo da Cunha Batista e Venâncio Aires da Guarda Neto.

Ainda estão sendo procurados: Jorge dos Santos Santiago, o 'Laranjinha', Maciel Teixeira Benedito e José Carlos dos Santos. As investigações são conduzidas pela Coordenação de Roubos a Banco do Draco.

