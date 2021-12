Suspeito de assalto a carro-forte é preso ao registrar ocorrência

Nilton Andrade Cardoso, suspeito de tentar roubar um carro-forte na cidade de Conceição de Feira (distante a 130 km de Salvador), no dia 8 de maio, foi preso na quarta-feira, 22, ao buscar o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), na capital baiana, para registrar uma ocorrência. As informações foram divulgadas nesta quinta, 23, pela Polícia Civil.

Ele, que possui passagens por furto e recepção, não sabia que estava com mandado de prisão preventiva em aberto. Não há informações sobre o tipo de ocorrência que ele foi registrar na unidade policial.

Outro envolvido que teve mandado de prisão cumprido foi Celso Almeida de Andrade. No entanto, ele está no sistema prisional desde 7 de julho, quando foi flagrado, também por investigadores do Draco, com um fuzil dentro de seu carro.

Dois integrantes da quadrilha, Valdenir dos Anjos Martins e César Almeida de Carvalho, foram mortos em confronto com a Polícia Civil de Goiás, onde roubaram um carro-forte. César, que é irmão de Celso, era cadeirante e apontado como líder do grupo.

adblock ativo