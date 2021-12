Suspeito de assalto a banco morre em confronto com PMs

Suspeito de participar do assalto ao banco da cidade de Pojuca, Antônio Carlos Santos Ferreira Filho morreu após ser baleado durante confronto com a Polícia Militar (PM-BA), na noite de quinta-feira, 19, em uma estrada vicinal, que interliga as cidades de Pojuca e São Sebastião do Passé (Região Metropolitana de Salvador).

Uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Especializado/Polo Industrial (Cipe-Polo), que realizava ronda na estrada, teria sido recebida a tiros e revidado, atingindo Antônio Carlos.

De acordo com as informações do Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar da Bahia (DCS-PMBA), ele ainda foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de São Sebastião do Passé, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito estava em um Fiat Idea verde, com placa adulterada e que pertence a um outro veículo. Durante a ação, a viatura policial foi danificada nos para-brisas dianteiro e traseiro.

Com Antônio Carlos, a polícia apreendeu um fuzil MK99 (calibre 7.62), e a quantia de R$ 7.175,80. Todo material foi apresentado na 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador).

adblock ativo