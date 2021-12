Suspeito de assaltar pacientes em UPA é preso em Irecê

Um homem foi detido nesta terça-feira, 3, depois de ser reconhecido por duas pessoas que foram vítimas de um assalto dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Irecê (a 481 quilômetros de Salvador). Jaziel Santana Santos foi encontrado durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar na rua São Cipriano, no bairro Lagoa do Tió - no mesmo município onde o crime aconteceu.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para delegacia onde teria confessado o crime, segundo o blog do Braga. O crime aconteceu na última segunda-feira, 2, quando dois homens armados e usando capacetes invadiram a UPA. Um deles ficou de vigia com a arma em punho enquanto o outro saqueava os pacientes e também funcionários da unidade médica. Ninguém ficou ferido. Depois do assalto, a dupla fugiu em uma moto.

De acordo com o blog, o delegado Ernandes Júnior disse que o comparsa de Jaziel já foi identificado. Policiais realizam rondas para localizar o suspeito.

