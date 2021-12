Suspeito de assaltar casa de César Borges foge da delegacia

Um dos suspeitos presos de assaltar a casa do ex-governador César Borges fugiu na manhã desta quarta-feira, 28, da 19ª Delegacia Territorial (DT), em Itaparica.

Segundo informações da polícia, Jean Pinto Borges, conhecido como "Vida Louca", estava preso por uma algema a um corrimão quando conseguiu escapar. A polícia realizou buscas na região mas, até o momento, não conseguiu localizar o criminoso.

A casa de César Borges, localizada no Condomínio Água Viva, foi alvo de assaltantes no último domingo, 25. Cinco homens encapuzados invadiram o local, enquanto um comparsa vigiava o entorno da residência, e roubaram pertences dos famíliares do ex-governador, como celulares, relógios e dinheiro.

Nesta terça-feira, 27, a polícia prendeu o quarto suspeito do crime, Reginaldo Araújo dos Santos, de 34 anos, capturado na localidade do Mucambo. Outros dois homens já haviam sido detidos e um adolescente apreendido.

