Suspeito de assaltar bancos é morto durante confronto em Aracaju

Um suspeito de assaltar bancos no Nordeste morreu na manhã desta quinta-feira, 16, em Aracaju. O caso ocorreu após Dejalson Alves de Jesus, conhecido como 'Parmalat', entrar em confronto com a polícia.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Dejalson teria praticado roubos a bancos na Bahia e em Sergipe, além de comandar o tráfico na cidade de Catu. Integrantes das Polícias Militar da Bahia, Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe Litoral Norte), Civil de Sergipe, além da Polícia Federal, abordaram o suspeito. No momento da prisão houve confronto e Parmalat não resistiu aos ferimentos.

Dejalson respondia a inquéritos na Bahia por homicídios, roubos e tráficos. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, carregador, munições e um tablete de maconha. As equipes seguem na região realizando buscas por comparsas do suspeito.

