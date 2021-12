Suspeito de assaltar banco morre após confronto em Abaré

Um homem morreu na manhã desta terça-feira, 27, após confronto com a polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele era suspeito de assaltar banco e possuía passagens em delegacias. O suspeito chegou a cumprir pena por ataque à instituição financeira, em São Paulo.

O caso ocorreu quando equipes da 4ª Companhia e do Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) realizavam a Operação Paz no Sertão, em Ibó, distrito da cidade de Abaré (a 530 quilômetros de Salvador), que fica localizado na divisa com Pernambuco. Durante a ação, os agentes foram informados que Adelmo Anderson dos Santos, conhecido como "Nego Adelmo", estava em um imóvel na região.

Ao receber a voz de prisão, o suspeito atirou contra os policiais militares e durante o confronto foi atingido. Ele foi socorrido para o Hospital de Abaré, mas não resistiu aos ferimentos. Nego Adelmo é suspeito de atuar em roubo a bancos e de cargas, em rodovias.

Como ele foram apreendidos um revólver calibre 38 e munições.

