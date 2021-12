Suspeito de assaltar banco em Olindina morre em confronto com policiais

Um suspeito de participar de uma quadrilha de roubo a banco morreu em confronto com a polícia nesta quinta-feira, 3. Silvestre Santos Viana, 24 anos, conhecido como 'Pesadelo', foi preso em dezembro de 2017 por participação no roubo a agência bancária de Olindina (a 219 km de Salvador). Na ocasião, cinco comparsas dele morreram em tiroteio com a polícia.

Silvestre foi solto e nesta quinta teria reagido à abordagem de policiais militares e civis durante uma operação. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram apreendidos com ele um revólver e um veículo modelo Celta, placa EZT-5354, roubado em São Paulo.

Ainda segundo a SSP, Silvestre era um alvo prioritário do órgão. "Pesadelo era um criminoso frio e que ganhou o apelido pela maneira que agia contra os traficantes rivais e usuários de drogas devedores", disse o comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Central, coronel Anildo Rocha, explicando que ele tinha um machado tatuado nas costas, pois usava a ferramenta para matar rivais.

Na mesma ocasião, os policiais prenderam Otávio Felipe da Silva de Jesus, 19 anos, o 'Boca'. De acordo com o delegado Guilherme Machado, ele e Silvestre chefiavam uma quadrilha de tráfico de drogas com atuação em Arenoso.

Otávio também já tinha sido preso, quando teria confessado um homicídio. Ele recebeu liberdade provisória e teria que usar tornozeleira eletrônica, mas arrancou o equipamento e jogou em uma vala, segundo a SSP.

adblock ativo