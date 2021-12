Suspeito de assaltar banco é preso na cidade de Baixa Grande

Um homem, suspeito de ter participado dos assaltos a banco nos municípios de Várzea Nova e Mairi, no ano passado, foi preso nesta terça-feira, 13, em Baixa Grande (a 252 quilômetros de Salvador). Ceumiranda Neres da Silva, também conhecido como "Nego da Celina", foi capturado após denúncia de roubo de veículos na região.

Com o suspeito foram encontrados um fuzil calibre 762, duas pistolas ponto 40, além de carregadores de metralhadora calibre 762 e munições de diversos calibres. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Nego da Celina tinha um mandado de prisão em aberto.

Ele foi encontrado escondido em uma fazenda na localidade de Palmeiras. Os policiais quando chegaram no local montaram um cerco e conseguiram prender o suspeito.

Um dos comparsas de Nego, identificado pelo prenome Danilo e apelidado de "Tita", é procurado pela polícia. De acordo com a SSP-BA, a quadrilha agia contra as agências bancárias desde 2011 e parte do grupo foi presa no ano passado em Alagoas, onde também tinha cometido investidas contra instituições financeiras.

"Estamos diante de um criminoso especialista em roubos a bancos, principal suspeito de comandar diversos assaltos na Bahia e em outros estados da região Nordeste", declarou o diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin) da Polícia Civil, delegado Flávio Góis.

