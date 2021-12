Suspeito de arrombamento apresenta identidade do irmão durante prisão

Um homem suspeito de arrombar e furtar estabelecimentos comerciais de Porto Seguro, apresentou a identidade do irmão à polícia no momento da sua prisão, nesta quarta-feira, 5.

Gibson Brito Barbosa, de 23 anos, informou ser Maik de Brito Barbosa, de 24 anos, seu irmão. Os policiais suspeitaram por causa da ficha criminal do rapaz, que era maior do que a que constava no nome do seu irmão. Com informações do Radar 64.

Não é a primeira vez que Gibson comete o crime de falsidade ideológica. Há menos de um mês ele foi preso por furto em Itabuna e se apresentou como Rafael Santos.

O suspeito responderá pelos crimes de furto e arrombamento, além do crime de falsidade ideológica.

