Suspeito de aplicar golpes com falsa agência de modelos é preso em Irecê

Um homem foi preso no município de Irecê (a 477 quilômetros de Salvador), suspeito de aplicar golpes com uma falsa agência de modelos em dois municípios do centro-norte baiano. Segundo a Polícia Civil, o suspeito identificado como Rodrigo da Silva Paula, o “Haydenseann”, teve o mandado de prisão preventiva cumprido no último domingo, 23. O prejuízo causado pelos golpes é estimado em aproximadamente R$ 50 mil.

Diversas famílias procuraram a DT / Iraquara, no início deste ano, após serem vítimas de estelionato na cidade. O suspeito foi preso no município de Irecê, onde estava morando há dois meses e havia montado uma agência de modelos.

De acordo com as investigações, Rodrigo cobrava um valor para produzir e agenciar crianças e adolescentes para contratos de serviços de modelos na área de publicidade. O suspeito foi encaminhado para a DT/Irecê, onde se encontra custodiado à disposição da justiça.

