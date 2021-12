Suspeito de agredir jovem após jogo do Brasil se torna réu por tentativa de homicídio

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) aceitou denúncia do Ministério Público do estado (MP-BA) e Guilherme Machado, de 21 anos, suspeito de agredir o estudante Cayan Lima Silva Santana, de 19 anos, em Salvador, se tornou réu por tentativa de homicídio qualificado.

A decisão foi deferida pelo juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, e publicada na segunda-feira, 16. O Ministério Público também solicitou o recolhimento do passaporte do acusado, mas o pedido não foi aceito.

Guilherme foi indiciado pela Polícia Civil por crime de lesão corporal grave. No entanto, o crime foi revisado pelo MP antes da denúncia.

De acordo com a decisão da Justiça, o réu tem 10 dias para apresentar resposta à acusação, por escrito. Ainda não há data prevista para o julgamento.

O caso

O jovem Cayan Santana foi agredido por Guilherme Machado a socos e pontapés na madrugada do dia 03 de julho, após assistir a transmissão do jogo do Brasil, na companhia de amigos, no bairro de Ondina, em Salvador. Na ocasião a vítima foi socorrida desfalecida para unidade semi- intensiva do Hospital Geral do Estado (HGE), e chegou a ficar em coma devido a um traumatismo crânio-encefálico.

A briga aconteceu após um desentendimento entre Guilherme e Cayan ainda na área verde do Othon, onde ocorria o evento 'HYPE!' e posteriormente houve a briga do lado de fora do espaço para eventos.

