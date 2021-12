Suspeito de agiotagem é preso com cartões em Amargosa

Geraldo Souza dos Santos, o “Geo da Moto Táxi”, de 45 anos, foi preso na segunda-feira, 21, em Amargosa (distante 238 km de Salvador), sob suspeita de agiotagem e envolvimento com o tráfico de drogas.

Com ele, policiais da Delegacia Territorial (DT/Amargosa) apreenderam, em sua fazenda, diversos cartões de benefício com as senhas, folhas de cheques preenchidos, notas promissórias e documentos de veículos.

Segundo o delegado Adilson Bezerra, titular da DT/Amargosa, a prática de agiotagem é crime contra a economia popular e provoca um duro golpe às vítimas, a maioria de pessoas de baixa renda.

“Elas procuram os agiotas para comprar remédios e comida e acabam tendo seus bens ou documentos retidos, como o cartão do Bolsa Família com a senha, por exemplo”, explicou Adilson, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Em depoimento, Geraldo admitiu que atua como agiota e empresta dinheiro há mais de dez anos, mas nunca esteve envolvido com o comércio ilegal de drogas. Após o procedimento legal realizado pelo delegado, Geraldo Santos foi indiciado por usura e solto. Ele vai responder o processo em liberdade.

adblock ativo