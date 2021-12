Suspeito de abusar adolescente com deficiência é preso em Guajerú

Um homem suspeito de estuprar uma adolescente com deficiência foi preso nesta sexta-feira, 10, na cidade de Guajerú, no centro-sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, Adelvaci Leal, 54 anos, estuprar uma adolescente de 16 anos, com deficiência, na zona rural da cidade, no dia 23 de abril.

Segundo a titular da delegacia de Guajerú, delegada Ellen Mara Lages, Adelvaci teria cometido o abuso outras vezes.

Adelvaci segue preso à disposição da Justiça.

