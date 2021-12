Suspeito de 8 estupros é encontrado morto em Conquista

O motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Vitória da Conquista, Robert de Almeida Prates, 32 anos, foi encontrado morto em um motel nas proximidades de Vitória da Conquista, na tarde deste domingo, 13.

Segundo a delegada da titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória da Conquista, Rosilene Correia, o homem era acusado de cometer oito estupros na região.

Robert chegou ao motel no sábado, 12, e no domingo, 13, escreveu uma carta aos familiares, pedindo perdão por todas as coisas ruins que fez. Logo depois, ele foi encontrado com um tiro no queixo e um revólver na mão. De acordo com a delegada, a perícia alega que ele tenha cometido suicídio.

As vítimas foram chamadas à delegacia e reconheceram o revólver encontrado com ele. De acordo com a delegada, a arma era a mesma usada na abordagem às mulheres. Robert se aproximava do carro delas e as conduzia sob a mira de um revólver para zona rural. Lá, ele violentava elas e filmava a cena do crime.

O homem praticava a violência há um ano e os últimos casos foram na saída de uma festa eletrônica em um sítio da região. Robert estava sendo procurado pela polícia.

