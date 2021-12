Suspeito de 17 homicídios é preso após trocar tiros com PMs

Antônio Marcos Marcelino Nogueira, 28, o Rambo, é apontado pela Polícia Civil como o responsável por, pelo menos, 17 homicídios. Procurado desde novembro do ano passado, quando foi condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas, ele foi detido na madrugada do domingo, 1º, no bairro da Santa Mônica, após trocar tiros com policiais da 37ª CIPM (Liberdade).

Na ocasião, Rambo participava de uma 'calourada' - festa organizada para a comercialização de drogas -, na Rua Vitor Serra. Com ele, foram apreendidas 100 trouxas de maconha e dois pinos de cocaína.

O major Edmilton Reis, comandante da 37ª CIPM, informou que ficou sabendo da realização da festa por meio do aplicativo Whatsapp e pelo Facebook. "Como a gente acompanha a movimentação deles o tempo todo, já sabiamos da realização da festa e fomos lá. Quando a guarnição chegou, eles atiraram. Normalmente, são mais de 10 homens ", disse o major.

Além de Rambo, Felipe Miranda Freire, 32, foi preso. Os outros suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.

Segundo o delegado Jamal Amad, coordenador da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), Rambo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e teve o mandado de prisão cumprido.

Chacina na Av. Peixe

Entre os crimes atribuídos a Rambo, está a chacina da Av. Peixe, na Caixa D'Agua, em janeiro de 2013, quando cinco pessoas foram executadas na 3ª Travessa Juazeiro.

Na época, segundo a polícia, ele tentava assumir os pontos de tráfico da localidade. Marivaldo Silva de Almeida Júnior, 17, Lucas Vinícius Santos Reis, o Vini, 13, Flávio Henrique Santos Santana, 23, um homem não identificado e MichelePereira dos Santos, 21, foram as vítimas. Michele seria o alvo dos criminosos.

Conforme o delegado, Rambo é comparsa de Thiago Adílio da Silva, o Coruja, que tem mandado de prisão em aberto e é procurado pela polícia.

Liberdade provisória

Apesar de estar sendo investigado há anos por envolvimento em diversos homicídios, Rambo deixou a cadeia no final do ano passado beneficiado pela liberdade provisória. Ele havia sido detido em junho de 2013, em Aracaju (Sergipe), durante uma operação dos Departamentos de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e Narcóticos.

De acordo Amad, Rambo fugiu para Sergipe com a família no intuito de não ser localizado. "Temos certo cinco homicídios no qual ele tem envolvimento como mandante e como executor. Estamos trabalhando e consultando nos cartórios os inquéritos que envolve o nome dele. Com certeza, tem mais de 10", garantiu o delegado.

Na tarde desta segunda-feira, 2, Amad conversou com a imprensa na sede do Departamento de Homicídios, na Pituba, e afirmou que investiga outros crimes praticados por Rambo e seu bando em outras localidades.

