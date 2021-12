Suspeito confessa ter feito sexo com deficiente mental

Suspeito de estuprar um homem de 37 anos com deficiência mental, Lenílson Lima Alves, de 39 anos, foi preso nesta quinta-feira, 27, no distrito de Salomão, no município de Itanhém (distante a 913 km de Salvador).

O crime aconteceu na última terça, 25. De acordo com o site Alta Pressão, Lenílson Lima confessou ter feito sexo oral e anal, mas que foi com o consentimento da vítima.

Em depoimento, o suspeito apontou três homens que também já teriam feito sexo com o homem e disse ainda que tinha conhecimento de que a vítima tinha problemas psicológicos.

A vítima, por sua vez, disse que Lenílson Lima passou de moto por ele e ofereceu carona, seguindo para uma estrada, onde foi obrigado a fazer sexo oral e anal. O caso está sendo investigado pela delegacia da cidade.

