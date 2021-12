Suspeito confessa crime em festa de casamento

Preso sob suspeita de matar um convidado em uma festa de casamento no povoado do Simão, zona rural de Vitória da Conquista (distante a 517 km de Salvador), Deivison Willian Pereira da Silva, o "Dedê", de 25 anos, confessou o crime, que aconteceu no dia 29 de dezembro de 2012.

Ele está detido desde a terça-feira, 21, mas apenas nesta sexta, 24, foi divulgado pela Polícia Civil. Em depoimento ao delegado Neuberto Costa, titular da Delegacia de Homicídios (DH/Conquista), Deivison Willian, que teria entrado na festa de penetra, disse que havia sido expulso do local pela vítima, Luís César Cordeiro da Silva, 30, um dos convidados. Irritado, efetuou um disparo, que atingiu Luís César no peito.

Deivison Willian estava em liberdade provisória e foi preso a bordo de um veículo roubado, modelo Chevrolet Corsa, de cor prata e placa JQW-1914. Ainda segundo a polícia, ele é integrante de uma quadrilha de assaltantes da região. O suspeito, que tem várias passagens por prática de roubo e por um outro assassinato em 2006, foi indiciado por homicídio e porte ilegal de arma.

