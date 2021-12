Suspeito armado com pistola americana morre em confronto com a polícia em Itapuã

Um suspeito que não teve a identidade divulgada, morreu na manhã desta quinta-feira, 23, durante uma troca de tiros com a polícia no bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) o suspeito foi visto com uma quadrilha durante um patrulhamento de rotina no bairro e atirou para evitar a abordagem na região da Vila do Ex-Combatentes. No confronto, um dos jovens foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Menandro de Farias mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele foram apreendidos uma pistola de fabricação norte americana, carregador, munições, 36 pinos de cocaína e sete trouxas de maconha. Os outros suspeitos conseguiram fugir.

