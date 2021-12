Suspeitas de tráfico são detidas em Santo Amaro

Duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas foram detidas em flagrante na tarde desta quinta-feira, 29, em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano.

Jennifer Marielle Farias Pessoa e Eliane Alves de Souza foram localizadas em uma residência, na região do bairro do Trapiche, com maconha, cocaína e munições calibre 40.

A ação foi coordenada por equipes da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da 20ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), ambas de Santo Amaro.

A polícia ainda procura por outros suspeitos de tráfico que atuam no bairro.

adblock ativo