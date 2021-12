Suspeita é presa com mais de 20 kg de maconha em Ilhéus

Uma mulher foi presa na noite desta quarta-feira, 15, com 24 kg de maconha e 500 g de cocaína em Ilhéus (a 309 quilômetros de Salvador). Vanilla Brisa Alves locou um táxi com destino a Itacaré (a 249 quilômetros da capital baiana).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) receberam a queixa e identificaram o automóvel. Ao fazer a abordagem, foram localizadas as drogas e segundo Vanilla, seriam entregues a uma pessoa em Itacaré.

A suspeita foi autuada por tráfico de drogas e está a cargo da Justiça de Ilhéus. As investigações irão seguir, com o intuito de identificar quem receberia os entorpecentes.

