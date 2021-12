Suspeita é presa com drogas em Ruy Barbosa

Uma mulher de 20 anos foi presa na tarde desta quarta-feira, 9, com drogas. A prisão ocorreu na casa da suspeita, localizada no bairro Dom Matias, em Ruy Barbosa (a 323 quilômetros de Salvador). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Cíntia Sena dos Santos estava acompanhada de seu parceiro, Matheus Bispo Almeida, que conseguiu fugir do local.

A ação, realizada pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Chapada), ocorreu após os moradores utilizarem o disque-denúncia para relatar que o casal estaria traficando drogas na Vila da Dignidade.

Os agentes iniciaram a patrulha, quando avisaram Matheus, que ao perceber a presença dos policiais, entrou em casa e fugiu por um matagal. Cíntia tentou fugir, mas foi alcançada. Na residência foram encontradas 13 trouxas de maconha e seis pinos de cocaína, além de R$ 20.

A suspeita foi encaminhada à Delegacia Territorial de Ruy Barbosa, por possuir entorpecentes.

