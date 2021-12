Suspeita de tráfico é presa com R$ 33 mil na RMS

Angeline Duarte, suspeita de tráfico de drogas foi presa após ser flagrada com pouco mais de R$ 33 mil e porções de drogas na quarta-feira, 4, no bairro de Portão, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Angelina foi surpreendida, após os militares receberem uma denúncia anônima. Com ela foram apreendidos R$ 33,1 mil, 60 trouxas com cocaína, pinos para embalar entorpecentes e uma balança.

A SSP também informou que Angeline confessou que integra uma organização criminosa e que era responsável pelo transporte do dinheiro ilícito.

A suspeita foi encaminhada para a 34ª Delegacia Territorial de Portão, onde foi autuada por associação ao tráfico. A titular da DT, delegada Andrea Barreto Arrais afirmou que Angeline contou que "recolhe o dinheiro para o chefe do tráfico de Portão e que mantinha contato com presidiários". O telefone dela está apreendido e passará por perícia.

adblock ativo