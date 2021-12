Suspeita de tráfico de drogas é presa em Feira de Santana

Uma mulher de 39 anos foi presa com 5 kg de maconha nesta quinta-feira, 4, por policiais civis, em Feira de Santana. A suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas também estava com uma máquina de cartões de crédito e uma quantia em dinheiro.

Clarissa Lisboa do Carmo foi encontrada após os policiais receberem uma denúncia anônima informando que a mulher estaria traficando na imediações da Praça da Matriz, no centro da cidade. Os agentes ainda foram na residência de Larissa, onde encontraram a maior parte do material apreendido, segundo informações do site Acorda Cidade.

Larissa contou à policia que estava sendo paga por alguém para levar os cinco tabletes de maconha para Salvador, mas não informou o nome da pessoa que a contratou.

De acordo com a delegada titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), Klaudine Passos, a mulher já havia sido presa em janeiro de 2018 e ficou detida por cerca de um mês. Clarissa Lisboa foi autuada em flagrante e passará pela audiência de custódia.

