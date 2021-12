Suspeita de mandar matar o marido é presa no interior

Foi presa no município de Santana (813 quilômetros de Salvador), nesta última quarta-feira, 16, Adriana Nunes Cardoso Vieira, de 36 anos. Ela é suspeita de mandar matar o marido Márcio Amorim Vieira.

Em janeiro deste ano, o corpo de Márcio foi encontrado carbonizado dentro de um porta-malas nas proximidades da Agrovila 20, em Serra do Ramalho. Segundo o delegado Marcos Aurélio de Oliveira Porto, Adriana é apontada como autora intelectual do crime. “Realizamos uma apuração minuciosa para chegar a essa conclusão”, explicou o titular.

Com o cumprimento do mandado, a suspeita está à disposição do Poder Judiciário e as investigações prosseguem a fim localizar outros possíveis envolvidos no crime.

