Suspeita de liderar tráfico em Itiruçu é presa em São Paulo

Rafaela Silva Santos, de 33 anos, foi presa nesta quarta-feira, 16, suspeita de porte ilegal de arma na cidade de Ubatuba, no estado de São Paulo. Ela havia sido presa outras duas vezes, suspeita de liderar o tráfico de drogas no município de Itiruçu (distante a 323 km de Salvador), no centro-sul baiano.

Segundo a delegada da polícia civil, Maria do Socorro Costa Damásio, durante a segunda detenção, em 2016, Rafaela havia sido resgatada por dois comparsas, identificados como Maronilson de Jesus Souza e Wilton de Jesus Santos. O primeiro ainda encontra-se foragido, enquanto o segundo segue no presídio de Jequié, cumprindo pena por homicídio.

Ainda de acordo com a delegada, Rafaela quase foi colocada em liberdade, uma vez que o crime de porte ilegal de arma permite o pagamento da fiança. Entretanto, foi verificado que ela havia um mandado de prisão em aberto oriundo da Comarca do município baiano.

Rafaela foi autuada em flagrante e encaminhada para o presídio de Tremembé, em São Paulo.

