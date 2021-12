Suspeita de liderar tráfico em Feira é presa em Lauro de Freitas

Uma mulher foi presa nesta quarta-feira, 20, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Aldacy Santos Souza, conhecida como Sady, é suspeita de liderar tráfico no bairro Rua Nova, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Sady estava no Shopping Litoral Norte, quando foi localizada por equipes da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior da Polícia Civil e do Comando de Policiamento da Região Leste da Polícia Militar. Para encontrá-la, os agentes também contaram com a Superintendência de Inteligência (SI) da SSP e da Polícia Federal.

Segundo informações oriundas das investigações, Sady teria assumido o tráfico após a morte do companheiro, Ronilson Oliveira de Jesus, conhecido como Rafael, ocorrida em janeiro de 2017. O suspeito morreu após confronto com policiais da Coordenação de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil, também na RMS. Rafael era alvo prioritário e integrava o Baralho do Crime, na carta Valete de Ouro.

Sady cumprirá prisão preventiva, o mandado foi expedido pela Vara do Júri de Feira de Santana. "No momento da prisão ela apresentou documento falso, na tentativa de enganar os policiais", contou o delegado Roberto Leal, titular da 1ª Coorpin. Ainda segundo o delegado, a suspeita negou as acusações e disse que trabalha com venda de roupas, porém, não soube explicar a procedência de peças de grife que estavam em sua posse no momento da prisão.

