Suspeita de envolvimento em dois assassinatos é presa no sul da Bahia

Uma mulher suspeita de participar de dois assassinatos em Itabuna, no sul do estado, teve o mandado de prisão temporária cumprido nesta quarta-feira, 13. De acordo com a Delegacia de Homicídios da cidade, Marilene Silva dos Santos tem envolvimento na morte de Anderson Moraes e Mackson Torres Meira.

Os homicídios foram registrados nos dias 16 e 21 de outubro e, segundo a polícia, foram motivados por rivalidades relacionadas ao tráfico de drogas.

Com Marilene, os policiais apreenderam 35 pinos de cocaína. Ela também foi autuada por tráfico de drogas e está custodiada na 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Itabuna, de onde vai seguir para audiência de custódia.

