Suspeita de envenenar e matar casal de idosos é presa em Santa Maria da Vitória

Edna Cortes de Araújo Rego foi presa em Santa Maria da Vitória (distante a 861 km de Salvador), suspeita de matar um casal de idosos envenenados. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), ela era prima de uma das vítimas,

Imagens de câmeras de segurança de uma loja flagraram a mulher oferecendo suco para o casal quando sacavam o benefício. Em seguida, eles passaram mal depois de consumir a bebida. Os idosos foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiram.

Segundo a Delegacia Territorial (DT) de Santa Maria da Vitória, a mulher ainda foi vista realizando compras e pagamentos, dias após o crime. A suspeita mora no povoado de Vila São João. O casal de idosos também residiam na localidade.

Edna Cortes deverá ser levada para o sistema prisional. As investigações do DT/Santa Maria seguem até a conclusão do inquérito policial.

