Suspeita de encomendar sequestro de companheiro é detida em Valença

Mariele de Jesus Santos, de 33 anos, foi presa nesta quinta-feira, 12, suspeita de envolvimento no desaparecimento do companheiro Liel de Jesus Santos, o Buiu, de 40 anos, na cidade de Valença (distante a 255 km de Salvador), no litoral baiano.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as investigações da Polícia Militar (PM) indicam que Mariele teria encomendado o sequestro do companheiro para ficar com o amante, um homem identificado como Ezequiel, que está foragido da Justiça.

Ainda segundo a SSP, Liel foi sequestrado quando estava na porta da casa de Mariele. No entanto, o que mais chamou a atenção da polícia foi a companheira não ter dado queixa do desaparecimento. O casal tem uma filha adolescente e um patrimônio composto de pelo menos oito imóveis, naquela cidade.

A polícia segue nas investigações em busca do paradeiro de Liel, além de também buscar identificar os executores do sequestro.

Mariele foi encaminhada à carceragem da 5ª Coorpin, em Valença, onde fica à disposição da Justiça.

