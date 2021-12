Suspeita de dengue cresce 196,2% este ano no estado

O número de casos de suspeitas de dengue na Bahia cresceu 196,2% este ano. Até o dia 16 deste mês, 60.892 ocorrências foram registradas em todo o estado. No mesmo período, no ano passado, 20.839 suspeitos foram notificados. Deste número atual, 13 óbitos devido à doença já foram confirmados e outros seis ainda estão sob investigação.

As cidades que apresentam maior ocorrência são Itabuna e Ilhéus, com 5.927 e 5.286 casos de suspeita, respectivamente, seguidas de Salvador, Luís Eduardo Magalhães, Feira de Santana, Jequié, Simões Filho, Serrinha, Araci e Barra, nesta ordem.

Apesar de a capital estar em terceiro lugar no ranking, com 4.020 incidências, a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) informou que o número de casos na cidade reduziu em 72%, em comparação com 2014.

Segundo a assessoria da SMS, até a semana passada, 558 casos de dengue foram confirmados na capital. No mesmo período, em 2014, o número era de 2.104.

Em entrevista ao A TARDE, a coordenadora de vigilância epidemiológica da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Jesuína Castro, orientou que, ao sentir os sintomas da doença, deve-se procurar um médico imediatamente.

"Dor abdominal, vômitos persistentes, tontura, queda de pressão e hemorragia intensa são alguns sintomas que alertam para a ocorrência de dengue grave", indicou a coordenadora.

Conforme Jesuína, a incidência de casos de suspeita de dengue na Bahia está elevada. Dos 417 municípios do estado, 380 apresentaram notificação. As 10 primeiras cidades com maior número de registros representam 46% dessas ocorrências.

Projeto

Desde o final de julho até este mês, o Programa Municipal de Combate à Dengue já beneficiou 25 bairros de Salvador. Em parceria com a Limpurb, o projeto já recolheu 575 toneladas de lixo, visitou 8.600 imóveis e eliminou mais de 20 mil focos de dengue na capital.

"Nós fazemos um levantamento de índice de infestação na cidade. A partir desse levantamento, nós analisamos qual bairro apresenta registros mais elevados e também aqueles que têm um número maior de notificação de casos", explicou Isabel Guimarães, coordenadora do programa.

Bairros como Boca do Rio, Uruguai, Stiep, Boa Vista de São Caetano já foram contemplados pelo programa. Amanhã e sábado (26), agentes do projeto fiscalizarão residências em algumas ruas de Brotas.

"As pessoas sabem como se prevenir, mas ainda falta consciência coletiva para exercer isso. As casas são os locais responsáveis por 80% dos focos que encontramos. A maioria deles em pneus, vasos de plantas e lixo", reclamou Isabel.

adblock ativo