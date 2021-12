Suspeita de bomba é confirmada em carro na Estrada do Coco

Foi confirmada a suspeita de bomba em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) neste sábado, 30. O artefato explosivo, acoplado à uma caminhonete Toyota Hilux estacionada em um posto de combustível, foi desativado.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o proprietário do veículo procurou a delegacia de Monte Gordo, Camaçari (também na RMS), para avisar que teria uma bomba no seu veículo. O homem foi acompanhado por policiais que verificaram a existência da possível bomba, isolaram a área, e acionaram a Companhia Antibomba do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar.



''O dispositivo foi identificado e neutralizado'', afirma o tenente do Bope Paulo José Reis. O local, isolado desde o início da tarde, foi liberado.



O trabalho da polícia se concentra no momento na identificação do responsável pela fabricação do artefato explosivo caseiro e da sua implantação. A identidade do proprietário da caminhonete não foi liberada com foco na segurança e eficácia da investigação.

