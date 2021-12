Suspeita de assaltar joalheria em shopping de Camaçari é presa em Salvador

Lucila da Paixão Silva, suspeita de participar do assalto a uma joalheria no Shopping Riviera, em Camaçari, na região metropolitana (RMS), na manhã da última terça-feira, 18, foi presa no bairro da Santa Mônica, em Salvador, na noite de quarta, 19.

Segundo a 37ª CIPM (Liberdade), responsável pela prisão, Lucila estava em uma residência, na rua da Jaqueira. No imóvel, policiais encontraram relógios de marca, correntes, cordão de ouro e um celular LG.

Ela foi encaminhada à Central de Flagrantes, na avenida ACM, onde confessou ter cometido o crime juntamente com um homem e outra mulher.

Câmera flagraram ação

Imagens de câmeras mostram que um homem e uma mulher, ambos de calça jeans e camisa branca, fingem olhar a vitrine na frente da loja (assista a vídeo abaixo).

Em seguida, o casal entra e se aproxima de uma funcionária. Enquanto uma mulher se passa por cliente, a outra mostra uma arma escondida na blusa. A 18ª DT (Camaçari) investiga o caso.

