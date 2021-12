Um vídeo que circula pela internet desde a sexta-feira, 3, vem causando indignação de moradores do bairro de Parque Satélite, no município de Camaçari (Região Metropolitana de Salvador). As imagens mostram um suposto PM utilizando um cassetete para espancar um homem negro que está algemado no pátio de uma casa.

O vídeo foi gravado por um vizinho que, de forma cautelosa, filmou a ação. Algemado e sem condições de defesa, o homem recebe golpes no tórax, pernas e braços (assista o vídeo abaixo).

De acordo com o sub-tenente Gutemberg Nascimento, do 12º Batalhão da Polícia Militar, unidade responsável pela segurança na área do Parque Satélite, a Corregedoria já instaurou uma investigação sobre o caso.

"Ainda não sabemos exatamente onde ocorreu essa agressão e quando o vídeo foi gravado. Estamos tentando identificar o policial que aparece no vídeo. Não sabemos de qual unidade esse agente é, ou se ele é realmente um policial. É de total interesse daqui da companhia identificar o mais rápido possível esse PM para tomar as providências cabíveis", afirmou Nascimento.

Ainda segundo o sub-tenente, o prazo oficial para a conclusão do inquérito é de até 30 dias. "Como temos pressa para elucidar esse fato, esperamos que seja antes disso", concluiu.

Thiago Souza Suposto PM tortura homem algemado em pátio de casa; assista

adblock ativo