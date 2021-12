Suposto PM aparece em vídeo agredindo casal em Candeias

A Polícia Militar da Bahia investiga um vídeo postado na internet que mostra um suposto policial agredindo um homem e uma mulher na cidade de Cadeias, na Região Metropolitana de Salvador. A PM divulgou nota de repúdio na tarde desta quarta-feira, 26, e informou que já iniciou as buscas pelo autor das agressões.

No vídeo, que tem 1 minuto e 33 segundos, o suposto policial com a farda da PM aparece com um pedaço de madeira agredindo as vítimas, que são golpeadas na palma das mãos. A mulher, que está seminua, chega a questionar o motivo das agressões.



Na nota enviada à imprensa sobre o vídeo publicado no You Tube, a Polícia Militar da Bahia destacou que "repudia a agressão física cometida por um policial militar a um casal e afirma que não tolera este tipo de conduta e que a mesma não condiz com os princípios e valores que integram o processo de formação dos policiais militares".



A PM informou, ainda, que "através do Serviço de Inteligência, já iniciou diligências no sentido de identificar o policial militar e a Corregedoria Geral da PM já instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o fato".

