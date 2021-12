Suposto lobisomem teria sido filmado em São Gonçalo

Um vídeo postado no You Tube mostra o que seria o suposto lobisomem que amedronta moradores de São Gonçalo dos Campos (a 134 km de Salvador), na Região Metropolitana de Feira de Santana.

Intitulado "Criatura filmada em São Gonçalo dos Campos", o vídeo, de 43 segundos, foi postado na quinta-feira, 6, e, até às 21h50 desta sexta, 7, contava com mais de 42 mil visualizações.

As imagens, em preto e branco e de baixa resolução, parecem ter sido gravadas à noite - o que torna ainda mais difícil identificar a criatura, que aparece embaixo de uma árvore.

Nos comentários, internautas duvidam da veracidade das imagens. Para muitos, tudo não passa de uma brincadeira de mau gosto, e o "bicho" não é nada mais do que um macaco. Outros também duvidam que o vídeo tenha realmente sido feito na cidade baiana.

"Os caras pegam um vídeo de um chimpanzé em qualquer lugar do mundo e vem me dizer que é um lobisomem em São Gonçalo", diz um deles.

Outro internauta comentou: "Essa foi fácil, uma fantasia qualquer de macaco com um abestalhado dentro mais um celular ching ling p fazer a filmagem.. gente a toa querendo minutos de fama e likes e números de visualizações no YT".

A veracidade das imagens cai de vez por terra quando se realiza uma rápida busca pelo You Tube. O mesmo vídeo havia sido postado por um internauta em 2007, intitulado "lobisomem do poção". Na descrição, uma legenda diz que o vídeo foi "registrado pelas câmeras de segurança da casa do 'césar', na lua cheia da quaresma de 2007".

Não é possível saber o local exato onde foi gravado o vídeo, que parece não ter enganado ninguém.

Medo

Há cerca de duas semanas, a então tranquila São Gonçalo dos Campos, cidade de 36 mil habitantes, experimenta uma espécie de toque de recolher após boatos sobre a aparição de um suposto lobisomem. Verdade ou não, moradores passaram a se abrigar em casa a partir das 21h.

O clima de medo ganhou força depois que um homem disse ter ficado frente a frente com a lendária criatura, cuja crendice popular descreve como 'metade homem, metade lobo'.

Conforme moradores, o bicho surgiu quando um rapaz, conhecido como Pingo, esperava o ônibus, por volta das 3h de uma segunda-feira. A um blog local, Pingo assim o descreveu: "Um monstro de cor negra, aparentando mais de um metro e meio de altura, peludo, e que se contorcia sem parar".

Embora as narrativas estejam se multiplicando na região, a delegada da cidade, Cristiane Oliveira, disse que, por enquanto, não decretou investigação. Ela informou, ainda, que não havia registro relacionado ao caso.

Confira o vídeo postado no You Tube:

