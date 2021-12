Supostas causas da microcefalia movimentam redes sociais

Paralelamente aos diversos estudos que investigam a relação do zika vírus com a microcefalia - uma má-formação do crânio de bebês, que nascem com o perímetro cefálico menor ou igual a 32 centímetros -, circulam em redes sociais especulações de outros supostos motivos para os casos da doença recentemente descoberta no país.

Há quem suspeite que a microcefalia seja derivada de um químico larvicida chamado Pyriproxyfen, colocado na água ou pulverizado nas cidades afetadas pelo surto da doença.

O El País, no entanto, publicou uma matéria sobre um estudo feito em um feto abortado depois de 32 semanas de gestação, onde há uma relação "mais clara" entre o vírus e a doença.

Segundo o Ministério da Saúde, 3.852 casos suspeitos de microcefalia estão sendo investigados no país. Desses, 462 casos já tiveram confirmação de microcefalia e/ou outras alterações do sistema nervoso central, sendo que 41 com relação ao zika.

Para a infectologista Glória Teixeira, há a necessidade de mais estudos para comprovar a relação. "Mas todos os dias novas evidências científicas surgem mostrando que o agente causal é o zika vírus", diz.

Glória contou que um artigo dela e de outras estudiosas do Instituto de Saúde Coletiva sobre essa relação foi recém-aprovado para publicação em uma revista americana. "Nós mostramos evidências existentes, como a relação temporal entre o vírus e a doença".

Fabricante do Pyriproxyfen, a empresa Sumitomo Chemical afirmou através de nota que não há nenhuma base científica na afirmação que relaciona o produto à microcefalia.

"Pyriproxyfen é um produto aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso em campanhas de saúde pública, como 'inseticida-larvicida, controlando vetores de doenças, dentre os quais mosquitos Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus e mosca doméstica'", afirma trecho da nota.

Segundo a empresa, o produto é registrado no Brasil desde 2004 e já vinha sendo usado pelo governo brasilieiro no combate ao Aedes aegypti. além de ser utilizado na Turquia, Arábia Saudita, Dinamarca, França, Grécia, Holanda, Espanha e de países da América Latina, como República Dominicana e Colômbia.

O Ministério da Saúde também afirmou que o larvicida não tem relação com casos de microcefalia e de que não há "evidências científicas" que o pyriproxifen provoque má-formação em fetos.

Colaborou Paula Janay

adblock ativo