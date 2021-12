Suplente de vereador é executado em Barrocas

O suplente de vereador da cidade de Barrocas, Reginaldo Oliveira da Silva, de 61 anos, foi assassinado na noite de segunda-feira, 27, por volta das 20h30, dentro da casa do ex-prefeito José Edilson de Lima Ferreira.

"Rege de Carranquinha", como é mais conhecido, foi morto no momento em que conversava com o José Edilson. Segundo informações de testemunhas, eles foram surpreendidos por dois homens que invadiram o imóvel e atiraram contra a vítima.



O ex-prefeito conseguiu se defender dos criminosos após jogar uma cadeira nos assassinos e correr para o quintal da casa. Por conta disso, ele escapou sem ferimentos.



Após matar o suplente, os suspeitos fugiram em uma moto em direção à localidade de Boa União, na área rural do município.

Reginaldo pertencia ao Partido Democratas (DEM) e foi candidato a vereador na eleição de 2012. De acordo com familiares da vítima, ele não possuía inimigos na cidade. As informações são do site Acorda Cidade.

