Supermercado pega fogo em Feira de Santana

Um incêndio foi registrado em um supermercado na madrugada desta sexta-feira, 19, por volta da 5h20, na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo, que destruiu o estabelecimento comercial que fica na avenida Artêmia Pires.

De acordo com o site Acorda Cidade, a preocupação dos bombeiros era evitar que as chamas se alastrassem. “Em cima da loja tem uma academia e, como toda a estrutura tem um forro de isopor e abaixo tem um gesso, a equipe do Corpo de Bombeiros precisou retirar esse gesso para fazer com que o isopor não pegasse mais inflamabilidade e viesse até desabar a academia do primeiro andar", alertou subcomandante dos bombeiros, Alfredo Boudox.

A porta do supermercado foi aberta pelos bombeiros para ventilar

adblock ativo