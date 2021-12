Superescâneres geram polêmica no TJ-BA

A compra de 100 escâneres pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) no valor de cerca de R$ 1,2 milhão tem gerado polêmica. É que a presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud), Maria José Silva, e juízes leigos que não quiseram se identificar consideraram o valor investido "um absurdo".

"É um absurdo uma compra desse valor. Fica cada equipamento por R$ 12 mil. É um custo muito elevado. Estranhei. Compraram outros 200 por R$ 457 mil e, agora, 100 por mais de um milhão. Como é que se preocupa com corte de orçamento e faz uma compra como essa?", questionou a presidente do sindicato.

"É no mínimo intrigante. Enquanto o TJ-BA vive uma crise orçamentária sem precedentes, que penaliza quase que exclusivamente o elemento humano que compõe o Poder Judiciário, primeiro os servidores e agora os juízes leigos, verifica-se que houve a aquisição pela instituição de 300 escâneres por aproximadamente R$ 1,5 milhão", destacou uma juíza leiga.

Aquisição anterior

"Mais intrigante ainda é o fato de que no dia 18 de maio foram adquiridos 200 escâneres com garantia de 48 meses por valor inferior a R$ 500 mil. E no dia 1º de junho, 100 escâneres com garantia de 24 meses por mais de R$ 1 milhão. Comparando os contratos, verifica-se que houve a redução pela metade da quantidade de aparelhos, bem como do prazo de garantia, e um aumento de quase três vezes o valor do contrato", ressaltou uma outra juíza leiga que também preferiu o anonimato.

No Diário da Justiça Eletrônico do dia 1º de junho consta a publicação da compra dos cem equipamentos mais caros. A aquisição foi feita em contrato com a Diagrama Tecnologia Ltda, empresa localizada em Vilas do Atlântico e especializada em tecnologia da informação. No local, são vendidos escâneres cujos preços variam de R$ 2 mil a R$ 150 mil.

Os equipamentos serão instalados nos Nuredis (Núcleos Regionais de Digitalização), implantados nos fóruns de Salvador e em comarcas do interior. No entanto, não foi informado o prazo para instalação.

A compra dos equipamentos, publicada na edição do Diário da Justiça Eletrônico do dia 1º de junho, foi realizada pelo Núcleo de Licitação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que registrou os mesmos valores praticados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

