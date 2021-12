Sudoeste baiano recebe programa de combate ao câncer de mama

Os municípios do Território de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, recebem até segunda-feira, 19, o Programa Estadual de Rastreamento do Câncer de Mama.

O atendimento, realizado desde o dia 14, vai beneficiar cerca de 700 mulheres, com foco naquelas que têm entre 50 e 69 anos, que fazem parte do grupo de risco.

Na manhã deste sábado, 17, o governador Jaques Wagner e o secretário de Saúde, Washington Couto, visitaram a região e acompanharam as ações desenvolvidas em Conquista e Maetinga.

As unidades móveis dispõem de dois mamógrafos, cada um com capacidade para 70 mamografias por dia. Após o exame inicial, as mulheres que apresentam imagens inconclusivas e necessitam de diagnóstico mais aprofundado fazem a checagem por ultrassom e biópsia.

Desde o seu lançamento, em 2011, o programa já percorreu 207 municípios das regiões de Saúde de Irecê, Jacobina, Itaberaba, Seabra, Alagoinhas, Ribeira do Pombal, Santo Antônio de Jesus, Serrinha, Ilhéus, Valença, Jequié e Itabuna.

