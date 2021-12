Sucuri de 7 metros é encontrada em Porto Seguro

Uma cobra da espécie sucuri com 7 metros de comprimento foi encontrada na noite desta terça-feira, 18, no loteamento Jardins do Porto, em Porto Seguro. A serpente com cerca de 110 kg foi resgata por uma força-tarefa do Grupamento de Bombeiros Militar (6°GBM) da região.

O animal foi encontrado próximo a uma represa - local frequentado por banhistas. Após o resgate, a serpente foi levada para o Centro de Triagem de Animais (Cetas) e será devolvida ao seu habitat natural.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), através da campanha 'Disque Ambiental', promovida pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), alerta ao cidadão que encontre um animal silvestre em áreas urbanas, residências ou em cativeiros, deve entrar em contato através do whatsApp (71) 99982-2309.

É orientado também que o cidadão jamais se aproxime ou tente pegar o animal na rua, já que, muitas vezes, embora aparente calmo, pode se tornar agressivo, caso se sinta ameaçado. Em residência, ele deve ser isolado em um cômodo ou então utilizar algum material que possa contê-lo, mantendo sempre um contato visual, para que ele não se aproxime de nenhuma pessoa.

adblock ativo