Subsecretário Hélio Jorge substitui Rogério Medeiros na Inteligência da SSP

Citado na Operação Faroeste, o superintendente de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Rogério Magno de Almeida Medeiros, foi exonerado pelo governador Rui Costa. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quarta-feira, 30.

Citado na Operação Faroeste Rogério teria recebido ligações de acusados de envolvimento na venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam a atuação de Rogério junto ao ex-secretário da SSP, Maurício Barbosa, nos vazamentos de informações secretas das operações policiais contra o esquema.

Em 2017 Rogério Magno já tinha sido investigado pela Polícia Federal, por causa do vazamento de informações secretas, na Operação Vortigern. O caso foi arquivado, à época, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Hélio Jorge Oliveira Paixão, agora subsecretário de Segurança Pública, assume também o cargo na Inteligência, de acordo com a decisão do governador Rui Costa, publicada na mesma edição do DOE.

A publicação cita ainda a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Campos de Brito, como a responsável pela celebração de contratos, convênios e protocolos na secretaria, sob a anuência do secretário.

