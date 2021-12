Submetralhadora, pistola e revólver são apreendidos em Tanquinho

Um homem de 22 anos e um adolescente foram localizados na noite desta sexta-feira, 2, com submetralhadora, pistola e revólver em Tanquinho (a 157 quilômetros de Salvador). A dupla é suspeita de envolvimento com homicídios, tráfico de drogas e roubos e era investigada pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin) e pela Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

De acordo com a SSP-BA, Alisson Silva de Jesus e o adolescente foram encontrados por agentes civis de Feira de Santana. Com os suspeitos foram encontrados uma submetralhadora calibre 9mm de uso restrito, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, além de carregadores e munições.

Alisson seria participante de uma facção criminosa de Salvador e responde a inquéritos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já o adolescente, é suspeito de envolver-se em homicídios em Cachoeira. O caso foi registrado na 1ª Coordenadoria Regional do Interior, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

adblock ativo