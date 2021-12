Submetralhadora é encontrada em piso de casa em Conquista

Uma submetralhadora calibre 380 com silenciador foi encontrada escondida em um piso com fundo falso em uma casa em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais civis identificaram o imóvel nesta terça, 22, após receber uma denúncia de comercialização de armamento.

Eles fizeram uma campana no bairro Guarani e flagraram dois suspeitos saindo de uma casa. Os policiais encontraram uma pistola calibre 6,35 com Vinícius Lopes de Oliveira e Gilvan Oliveira Ferreira, que teriam autorizado a entrada da equipe no imóvel.

Após buscas, foram encontrados a submetralhadora, três revólveres calibres 38, balança e munições.

