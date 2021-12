Submetralhadora e drogas são apreendidas no Lobato

No final da tarde desta terça-feira, 29, uma submetralhadora e drogas foram apreendidas por guarnições da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato). Os materiais estavam com um grupo de pessoas, no bairro Boa Vista do Lobato, Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Os militares passavam pela avenida Afrânio Peixoto quando foram informados sobre um grupo vendendo drogas, nas imediações da rua Maria Amaral. No local, o grupo correu, mas um dos integrantes foi capturado pela polícia.

Com ele os PMs apreenderam uma submetralhadora artesanal de calibre indefinido, porções de maconha, balança e embalagens plásticas. O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil.

