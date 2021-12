Submetralhadora e drogas são apreendidas em Vera Cruz

A Polícia Militar (PM-BA) apreendeu na noite do domingo, 28, no município de Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), uma submetralhadora calibre 9, um carregador com oito cartuchos, 500 trouxas de maconha e outros materiais oriundos do tráfico de drogas.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), equipes da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vera Cruz) realizavam rondas por causa de um homicídio no sábado, 27, após um carro chegar atirando durante uma festa 'paredão'.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz, que investiga o caso.

adblock ativo